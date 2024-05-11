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Глава Минпромторга не будет носить статус вице-премьера в новом правительстве РФ

ТАСС: в новом кабмине РФ нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга

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В структуре нового правительства, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, изменилось распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу главы государства, в новом правительстве будет 21 министерство. В нем, как и в прошлом составе, будет один первый вице-премьер и 9 заместителей председателя правительства. В число заместителей войдут первый зампред правительства РФ, зампред правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ.

Накануне Путин утвердил Михаила Мишустина на пост главы российского правительства. Большинство депутатов Госдумы РФ поддержали данное решение, кроме фракции КПРФ. Ее члены отметили, что работу кабмина нужно скорректировать.

Также сообщалось, что Михаил Мурашко войдет в состав нового кабмина и продолжит занимать должность главы минздрава.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.

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