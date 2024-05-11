Глава ДНР сообщил о жертвах в результате обстрела ВСУ ресторана в Донецке

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что при обстреле ресторана в Донецке со стороны украинских войск три человека погибли и восемь оказались ранены. Такой информацией он поделился в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, в числе погибших в результате попадания по ресторану «Парадиз» его сотрудница и двое мужчин посетителей.

«На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести)», — написал глава ДНР.