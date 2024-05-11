В Херсонской области более двух тысяч человек остались без газа

Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольной ВСУ части региона поражена газораспределительная станция.

«Под российский обстрел попала газораспределительная станция в Станиславской общине», — рассказал он.

Прокудин добавил, что в результате попадания без газа остались более двух тысяч потребителей в населенных пунктах Александровка, Софиевка, Станислав и Широкая Балка.

В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, включая город Херсон, — под контролем Украины.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Также он сообщил, что российские военные нанесли удары по складам с боекомплектом ВСУ в Харькове и Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».