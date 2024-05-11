Глава Коми отправился в Печору, где обрушился подъезд дома

Глава республики Коми Владимир Уйба сообщил в своем Telegram-канале, что вылетает в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным.

По его словам, обрушение произошло в пятиэтажном кирпичном строении в статусе бывшего общежития по адресу Печорский проспект, 69.

Он отметил, что на месте будет выяснять причины случившегося.

До этого стало известно, что в Печоре обрушился подъезд пятиэтажного дома. Местная жительница сняла видео с места обрушения. Она сообщила, что здание является общежитием, жильцы которого неоднократно жаловались на состояние дома. Как позже уточнил источник, по данным МЧС, часть дома была нежилой. Причины происшествия устанавливаются.

10 мая в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обвалилась крыша козырька магазина. По информации ведомства, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Главной улице. На место ЧП были направлены пожарные, спасатели и кинологи.

Ранее в Подмосковье часть детской площадки ушла под землю.