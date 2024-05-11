В Башкирии школьника сбил на машине его учитель ОБЖ

В Уфе мальчика сбил на машине его учитель, торопившийся на празднование Дня Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный Репортаж».

ДТП произошло 9 мая во дворе дома на улице Комсомольской. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, один из школьников, игравших на детской площадке, выбежал на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Водитель внедорожника не успел среагировать на появление юного пешехода и сбил его.

Журналисты выяснили, что за рулем автомобиля находился учитель, который ведет у пострадавшего ОБЖ. В тот день он торопился на мероприятия, посвященные Дню Победы.

Сейчас школьник находится с мамой в больнице, врачи не нашли у него серьезных травм. По информации источника, близкого к расследованию, в произошедшем виноват не только водитель, который ехал с превышением скорости, но и пешеход, создавший аварийную ситуацию.

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