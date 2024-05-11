Стало известно о жалобах жителей обрушившегося в республике Коми общежития

Местные жители неоднократно жаловались на условия в обрушившемся в республике Коми общежитии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в 2023 году после прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и за халатность этого и других общежитий.

До этого глава республики Коми Владимир Уйба сообщил в своем Telegram-канале, что вылетает в Печору, где 11 мая обрушился подъезд дома, признанного аварийным. По его словам, инцидент произошел в пятиэтажном кирпичном строении в статусе бывшего общежития по адресу Печорский проспект, 69.

Местная жительница сняла видео с места обрушения. По данным МЧС, часть дома была нежилой. Причины происшествия устанавливаются.

10 мая в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обвалилась крыша козырька магазина. По информации ведомства, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Главной улице. На место ЧП были направлены пожарные, спасатели и кинологи.

В ноябре 2023 года в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

В центре Петербурга рухнул жилой дом 1885 года постройки.