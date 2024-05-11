В МЧС назвали число эвакуированных из обрушившегося дома в республике Коми

Из обрушившегося в республике Коми дома эвакуированы 14 человек, в числе которых пять детей. Об этом сообщается в Telegram-канале местного МЧС.

Информация о числе эвакуированных актуальна на 14:30 мск. В ведомстве уточнили, что для жителей дома готовы два пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом).

В настоящее время на месте происшествия проводятся работы по разбору завалов. В них задействованы силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В их числе 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 человек и семь единиц техники.

11 мая в Печоре частично обрушился пятиэтажный дом. Telegram-каналу Shot стало известно, что местные жители неоднократно жаловались на условия в здании.

К месту происшествия вылетел глава республики Коми Владимир Уйба.

10 мая в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обвалилась крыша козырька магазина. По информации ведомства, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Главной улице. На место ЧП были направлены пожарные, спасатели и кинологи.

Ранее в центре Санкт-Петербурга рухнул жилой дом 1885 года постройки.