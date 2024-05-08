«Каков я на самом деле, знают единицы»: 120 лет назад родился Сальвадор Дали

Знаменитый испанский художник родился 12 мая 1904 года в городе Фигерасе. Рос в семье обеспеченного юриста, с детства вел себя вызывающе, плохо учился, из-за чего сменил несколько школ. Много и талантливо рисовал, благодаря чему уже в 14 лет открыл первую персональную выставку в родном городе. При этом так и не получил высшего художественного образования.

Дали дважды пытался закончить королевскую академию в Мадриде. Первый раз его выгнали за недостойное поведение — юноша слишком эпатажно одевался (носил длинные волосы, плащ, чулки и леггинсы, огромный галстук). Студент поступил снова, но перед выпуском повздорил с экзаменаторами. Он заявил, что ни один преподаватель не имеет право быть ему судьей. В ответ Дали исключили без права восстановления.

Отсутствие академического диплома не помешало художнику стать всемирно известным. Львиную долю славы обеспечили его скандальные выходки. Сейчас уже сложно разобрать, что из них правда, а что мифы, возможно, придуманные еще самим Дали. Так, говорят, что Дали:

- Потребовал привести к нему в гостиницу коз и расстреливал их холостыми патронами;

- Просил ловить для него мух в саду и платил за каждую пять франков;

- Кидал под колеса своей машины монеты, чтобы ехать по золоту;

- Приходил на светские рауты с омаром на голове, пиджаке из кожи жирафа, шляпе с протухшей селедкой;

- Выгуливал на поводке муравьеда (их вместе даже сфотографировали на выходе из парижского метро).

Сам художник отмечал, что каков он за ширмой эпатажа, «знают только единицы».

«Главное, чтобы о тебе говорили», — подчеркивал Дали.