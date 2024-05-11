Назван самый яркий россиянин в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал 29-летнего нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина самым ярким представителем России в плей-офф НХЛ сезона-2023/24. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Плей-офф НХЛ — это особая мотивация. Может быть, Ничушкин получает какие-то бонусы за голы. Как бы там ни было, он точно собрался и дает результат.

Такое возвращение после программы реабилитации (в январе 2024 года Ничушкин попал в программу помощи игрокам НХЛ, где помогают избавиться от зависимостей, и вернулся в состав «Колорадо» в конце февраля, а в матчах начал участвовать только в марте. — «Газета.Ru») говорит о том, что он отдохнул хорошо.

Все-таки в НХЛ играют длинный сезон и когда подходят к плей-офф, то становится ясно, что силы не беспредельны. А Ничушкин как раз хорошо восстановился. Можно сказать, что это сейчас самый яркий российский игрок плей-офф НХЛ», — сказал Крикунов.

Ничушкин является лучшим снайпером текущего розыгрыша Кубка Стэнли вместе с Заком Хайманом из «Эдмонтон Ойлерз»: на счету обоих по девять голов.

Кроме того, российский нападающий отличился в семи матчах плей-офф подряд и повторил рекорд НХЛ, который держится с 1992 года. Ранее подобное достижение покорялось только американскому форварду «Баффало Сэйбрз» Пэту Лафонтену.

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