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Жителям Харьковской области порекомендовали оставаться в укрытиях

Ганчев: бои идут, жителям Харьковской области лучше оставаться в укрытиях

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Станислав Красильников/РИА Новости

Жителям Харьковской области, проживающим в зоне активных боевых действий, лучше оставаться в укрытиях. Такое мнение выразил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сообщает ТАСС.

«Мы всем жителям, которые проживают в зоне активных боевых действий, рекомендуем оставаться в укрытиях. Но многие все равно выезжают, это понятное решение. Люди хотят максимально отдалиться от опасных зон», — сказал он.

Ганчев сообщил, что отряды российских Вооруженных сил «активно двигаются, тенденция очень хорошая». По его словам, несмотря на то, что за последние годы противнику удалось хорошо окопаться в лесных насаждениях и населенных пунктах, «у них не остается другого выбора, как отступать».

10 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что на всем протяжении фронта, в основном на Харьковском направлении, в настоящий момент идут тяжелые бои.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ожидаемое российское наступление на Харьков «теперь стартовало».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении пяти населенных пунктов в Харьковской области.

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