Очевидцы сообщили о погибших при ударе ВСУ по Донецку

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибли несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на сообщения очевидцев.

«Среди них [погибших] официантка — у нее остался маленький ребенок. Ранены три сотрудника ресторана «Paradise». Они находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что недалеко от места удара шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики. В результате от попадания пострадало кафе и соседнее недостроенное здание.

11 мая президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республики. Также он заявил, что жителям Донбасса нужно выразить благодарность за их терпеливость и героизм.

Ранее донецкий город Горловка подвергся атаке со стороны ВСУ