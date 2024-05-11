Трусова об учебе в МГУ: было тяжело куда-то пройти

Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала на YouTube-канале Okko, что популярность сейчас ей не мешает учиться на журфаке МГУ.

«Поначалу все подходили, фотографировались, было тяжело куда-то пройти. Но сейчас все уже привыкли, поэтому никто особо не удивляется мне. Популярность никак не мешает», — сказала Трусова.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Стоит отметить, что Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

В этом сезоне Трусова пропустила все национальные турниры.

Ранее отсутствие на турнирах фигуристки Трусовой объяснили нервным срывом.