Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Картонная фигура»: Соседов раскритиковал юную звезду «Слова пацана»

Музкритик Соседов назвал игру Пересильд в «Слове пацана» отвратительной

close
100%
Тумач Продакшн

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал юную звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд. Мыслями о популярном сериале он поделился на YouTube-канале «СпецКорр».

По его словам, образ Айгуль, воплощенный на экране Пересильд, кажется ему самым слабым в этом фильме.

«Просто какая-то картонная фигура эта Айгуль. То ли образ так создан, может быть, не дописан, то ли это отвратительная игра актрисы, я не могу понять», — рассуждает Соседов.

Работу актера Рузиля Минекаева, исполнившего роль влюбленного в Айгуль группировщика Марата, он похвалил — Минекаеву, по мнению критика, удалось передать характер персонажа и мимикой, и интонациями. Положительно он отозвался и о Леоне Кемстаче, сыгравшем группировщика по кличке Пальто.

Накануне Минекаев признался в интервью блогеру Никите Ефремову, что пока не планирует большую семью.

Минекаев признался, что они с женой Азизой задумывались над вторым ребенком, однако из-за сложностей не захотели. Артист объяснил, что супруга хочет строить карьеру, а не сидеть все время дома с детьми.

Ранее был дисквалифицирован участник «Евровидения» от Нидерландов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами