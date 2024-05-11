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Пропавшая в Новосибирске женщина с двухлетней дочкой нашлись

Сестра пропавшей в Новосибирске матери заявила, что ее могут лишить родительских прав

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Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области/VK

Пропавших в Новосибирской области 35-летнюю Евгению Санькову и ее двухлетнюю дочь Веронику нашли, сообщила «Газете.Ru» сестра женщины Марина. По ее словам, после случившегося Евгению могут лишить родительских прав.

«Их нашли в городе Искитим, на улице Заводская, в каком-то соседнем доме, рядом с домом отца Евгении. С Вероникой все в порядке. Вопрос о том, останется с ней ребенок, остается открытым. Скорее всего нет. Я не могу знать, лишат или нет [родительских прав], этим вопросом будут сейчас заниматься. Возможно, временно опеку над Вероникой возьмет сестра мужа Евгении, пока папа Вероники на СВО», — сказала Марина.

Поиском Евгении Саньковой и Вероники занимались полиция и поисковый отряд «ЛизаАлерт». Сообщалось, что женщина ушла из дома в городе Бердске вместе с дочерью 6 мая и пропала. К поисковикам обратились родственники россиянки. При каких обстоятельствах исчезли женщина и ребенок, не сообщалось.

Ранее в Якутии двух пропавших детей нашли в заброшенном здании.

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