Водитель упавшего в реку Мойку автобуса назвал причину аварии

Автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Петербурге из-за отказа тормозной системы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на водителя транспортного средства.

«Водитель городского автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, дает показания следователям. Он назвал причиной аварии неисправные тормоза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас поднятый со дна Мойки автобус находится на базе в Кингисеппе Ленинградской области. Эксперты исследуют его техническое состояние, чтобы выяснить причины ДТП.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга, который также имел отношение к аварии.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге начали комплексную проверку компании-перевозчика «Такси», автобус которой упал в реку Мойку.

Ранее сообщалось, что лазурный автобус задымился во время движения в Санкт-Петербурге.