Сотрудники СК изъяли документацию в компании, которой принадлежит упавший в Мойку автобус

В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Изъяты документы.

«Проведены обыски в ООО «Такси», изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью. Следствием допрошены руководящие сотрудники этой фирмы, диспетчер и иные ответственные лица», — заявили в СК.

Также назначены необходимые экспертизы, в том числе и техническая.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга, который также имел отношение к аварии.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые спасали пассажиров из затопленного автобуса в Санкт-Петербурге.

Ранее перевозчик пообещал страховые выплаты пассажирам упавшего в реку Мойку автобуса.