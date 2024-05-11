«Скот на крыше, продукты забирали на лодках»: в Омской области подтопило деревню Эбаргуль

В деревне Эбаргуль из-за паводка появились проблемы с питьевой водой и продуктами питания, рассказала «Газете.Ru» жительница Омской области Диляра Гареева. По ее словам, люди вынуждены передвигаться по населенному пункту на лодках.

«В Эбаргуле живут мои родители. На счет количества [подтопленных] домов информации нет, но то, что ситуация критическая, очевидно. Затопило бани, туалеты. Скот на крыше пока. У нас дома высокие, на уровне второго этажа (деды строили с умом), но уже вода в подполье и в веранде. Вода уже пару дней как затопила дорогу, местные жители передвигаются на лодках. Есть проблема с питьевой водой из-за того, что подтопило колонку. Проблемы с продуктами. Продуктовый магазин один. Хлеб привозили на днях, забирали люди из магазина на лодках. Сейчас даже не знаю, будут ли привозить», — сообщила Диляра.

При этом администрация Усть-Ишимского района, к которому относится деревня Эбаргуль, во «ВКонтакте» в сообществе «О чем говорят в Омске» жителям отвечает, что «подтоплен только один жилой дом», а «угрозы затопления деревни нет».

11 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила, что из-за паводка на реках Ишим и Иртыш в Омской области подтоплено более 310 жилых домов и свыше 460 приусадебных участков. Ограничено движение на пяти участках автодорог, отрезанными остаются 19 населенных пунктов. Проезд в них осуществляется при помощи техники высокой проходимости. По данным ведомства, в поселениях есть запас продуктов питания и медикаментов.

Депутат Государственной думы от региона Андрей Алехин заявил, что в Усть-Ишимском районе Омской области прошедшей ночью прорвало дамбу, из затопленных деревень эвакуируют жителей. По его словам, ситуация с паводком в регионе складывается непростая.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на данный момент уровень воды в реке Иртыш составляет 869 см, в реке Ишим у села Орехово — 1 633 см. В ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем уровня воды.

Ранее власти Орска пообещали восстановить прорвавшуюся во время паводков дамбу до наступления зимы.