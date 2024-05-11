Американский McDonald's нашел способ вернуть клиентов в свои рестораны

Американский McDonald's всеми силами пытается бороться с оттоком посетителей. Сеть планирует добавить в меню комбо за $5, чтобы уговорить клиентов вернуться в рестораны, пишет CBS News.

Согласно источникам, руководители корпоративных офисов McDonald's все еще ведут переговоры с владельцами франшиз о введении новых дешевых обедов.

Дискуссии о выпуске бюджетного комбо начались после того, как компания отчиталась о замедлении роста посещаемости ресторанов. Проходимость уменьшилась из-за роста цен в меню.

Среди всех сетей быстрого питания в США McDonald's за последние десять лет больше всех поднял цены на меню. Компания объясняет подорожание позиций ростом затрат на рабочую силу и ингредиенты.

Между тем отраслевые аналитики предупреждают, что сети быстрого питания необходимо привлекать клиентов с низкими доходами, если они хотят и дальше соответствовать прогнозам по выручке и прибыли.

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