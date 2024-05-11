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Кодзима оценил «Фуриосу»

Геймдизайнер Кодзима назвал фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» шедевром

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JASIN BOLAND/Global Look Press

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима (Metal Gear Solid, Death Stranding) оценил новый голливудский фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — приквел картины «Безумный Макс: Дорога ярости». Своим мнением он поделился в социальной сети X (бывший Twitter).

У Кодзимы был шанс увидеть картину раньше всего остального мира, и он назвал это кино шедевром, превосходящим оригинальный фильм Джорджа Миллера и «Дорогу ярости».

«С тех пор, как я посмотрел первый фильм в 16 лет, Джордж Миллер спасал меня, воодушевлял и менял мой образ жизни бессчетное количество раз. Он — мой бог, а Сага которую он рассказывает, — это моя Библия», — написал геймдизайнер.

Главная героиня новой ленты — однорукая воительница Фуриоса. Роль, которую в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон, в приквеле досталась Ане Тейлор-Джой («Ход королевы»).

Картину «Фуриоса» впервые покажут 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля, мировая премьера запланирована на 24 мая.

Накануне Джордж Миллер заявил о начале работы над следующим проектом по вселенной «Безумного Макса».

Ранее в Госдуме объяснили падение популярности «Дома-2».

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