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Диане Гурцкой — 45

Певица Диана Гурцкая отмечает 45-летний юбилей

Народная артистка РФ Диана Гурцкая родилась в Сухуми (ныне — Сухум) в мегрельской семье и была незрячей с рождения. Она пошла в школу-интернат для слабовидящих в Тбилиси и смогла убедить педагогов, что сможет учиться игре на фортепиано. Уже в 10 лет девочка дебютировала в Тбилисской филармонии, выступив дуэтом с известной грузинской певицей Ирмой Сохадзе.

В 1995 году Гурцкая стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта — Москва — Транзит», где ее заметил Игорь Николаев, сидевший в жюри. Именно он написал главный хит для Дианы – песню «Ты здесь».

С 2000 по 2020 годы Гурцкая выпустила шесть альбомов, представляла Грузию на «Евровидении-2009», имеет несколько наград, как российских, так и иностранных.

В 2005 году она вышла замуж за юриста Петра Кучеренко, ставшего впоследствии замминистра образования и науки России. 20 мая этого года он скоропостижно скончался в самолете при возвращении из служебной командировки на Кубе. С тех пор Гурцкая не появляется на публике и не дает интервью.

2 июля певице исполняется 45 лет.

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