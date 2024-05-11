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Войска РФ взяли пять сел в Харьковской области

МО РФ заявило о взятии под контроль пяти населенных пунктов Харьковской области

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РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль пять сел в Харьковской области в результате наступательных действий. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Речь идет о населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелячья.

Военные РФ также поразили в Харьковской области живую силу и технику 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины. Произошло это в населенных пунктах Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное.

По итогам атаки потери ВСУ за сутки составили до 170 военных, три бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, удалось уничтожить боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar» французского производства и др.

МО РФ сообщает, что в плен взяты 34 украинских военнослужащих.

До этого в Белом доме заявили, что Россия начала наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности Штатов Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях по всей линии фронта, выделив харьковское направление. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пообещал остановить наступление РФ.

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