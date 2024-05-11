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Четверть людей с повреждением нервов в конечностях не знают о своем заболевании

Neurology: 25% людей с полинейропатией не знают о своем заболевании

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Полинейропатия — повреждение нервов, при котором возникают боль и онемение в ногах и руках. Это состояние может привести к депрессии, снижению качества жизни, падениям, инфекциям и ампутации конечностей. Новое исследование показало, что полинейропатия часто не выявляется даже среди групп риска. Результаты опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 169 человек из США (средний возраст 58 лет). Половина из них имели диабет, 67% пациентов страдали от метаболического синдрома. При этом состоянии абдоминальное ожирение (в области живота) сочетается с двумя или более из следующих факторов: высоким кровяным давлением, повышенным уровнем жиров в крови, высоким уровнем сахара в крови или высоким содержанием холестерина.

Тесты выявили полинейропатию у 73% пациентов, из них четверть не знала о своем диагнозе, почти 60% страдали от боли. У людей с метаболическим синдромом риск полинейропатии в этом исследовании был более чем в четыре раза чаще.

К полинейропатии могут привести диабет, аутоиммунные заболевания, травмы, лечение рака.

«Количество людей с невропатией в исследовании, в частности, с недиагностированной невропатией, было чрезвычайно высоким, — почти три четверти обследованной группы. Это подчеркивает срочную потребность в улучшении диагностики и лечения этого состояния, а также необходимость в контроле факторов риска, которые могут привести к заболеванию», — отметили авторы работы.

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