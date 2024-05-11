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Мурашко останется министром здравоохранения

РБК: Михаил Мурашко сохранит пост главы Минздрава в новом правительстве

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Global Look Press

Михаил Мурашко войдет в состав нового правительства России и продолжит занимать должность министра здравоохранения. Об этом сообщили источник РБК в фармацевтической отрасли, собеседник, близкий к Минздраву, и несколько источников, знакомых с кадровыми решениями.

Мурашко возглавил Минздрав в 2020 году, когда вошел в состав первого правительства Михаила Мишустина.

До этого источники «Ведомостей» сообщали, что Ольга Любимова, вероятнее всего, сохранит пост министра культуры в новом правительстве. По словам одного из инсайдеров, руководство страны довольно ее работой.

Накануне источник рассказал, что на своей должности останется и первый вице-премьер Андрей Белоусов. СМИ также писали, что свои посты сохранят министр финансов Антон Силуанов, а также министр труда и соцзащиты Антон Котяков и вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.

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