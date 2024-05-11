Два белгородских села частично остались без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что поселок Красное в Шебекинском городском округе попал под обстрел ВСУ.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа», — написал он, отметив, что среди мирных жителей пострадавших нет.

Глава региона добавил, что в результате были повреждены линии электропередачи, без света частично остаются жители сел Красное и Муром.

Аварийные службы приступят к восстановлению последствий после согласования с министерством обороны РФ.

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