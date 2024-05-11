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Два белгородских села частично остались без света из-за обстрела ВСУ

Гладков: под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа

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Depositphotos

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что поселок Красное в Шебекинском городском округе попал под обстрел ВСУ.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа», — написал он, отметив, что среди мирных жителей пострадавших нет.

Глава региона добавил, что в результате были повреждены линии электропередачи, без света частично остаются жители сел Красное и Муром.

Аварийные службы приступят к восстановлению последствий после согласования с министерством обороны РФ.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Головчино Грайворонского городского округа в Белгородской области.

11 мая движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона ВСУ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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