Белгородцы рассказали об аварии с участием скорой, перевозившей раненых солдат

Очевидцы аварии в Белгороде, где легковой автомобиль влетел в машину скорой помощи, рассказали «Газете.Ru» подробности происшествия. По словам белгородки Анастасии (имя изменено), проезжая место аварии она видела, что водитель скорой помощи остался жив — спасатели доставали его из машины.

«Видела только как достали водителя скорой, который был жив», — подчеркнула она.

Другая очевидица ДТП Елена (имя изменено) сообщила «Газете.Ru», что в скорой помощи перевозили раненых солдат. Женщина вызвала на место происшествия спасательные службы.

«В 112 звонила я, приехали пожарные и скорая одновременно, быстро, минут через 5-7. К сожалению, один раненый солдат был без сознания, его вынесли из скорой и положили на живот. Солдаты все были полураздетые, в крови, в бинтах, в обрезанной одежде. Водителя скорой вытащили с надорванным ухом. Приехала скорая, и я ушла, моя помощь уже была не нужна», — рассказала она.

Женщина отметила, что скорые регулярно возят по этому маршруту военных и им всегда уступают дорогу.

«Я так понимаю, что там им оказывают первую помощь и везут на скорых с сиренами в наш госпиталь на стадионе. Живу и работаю рядом, скорые постоянно мотаются с сигналами, их всегда все пропускают», — добавила Елена.

До этого на перекрестке в Белгороде столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи. СМИ опубликовали видео аварии, на котором видно, что скорая ехала со спецсигналами. Она относилась к Шебекинской подстанции и перевозила пятерых раненых солдат.

Предварительно, легковой автомобиль ехал на зеленый свет, водитель не заметил медиков. После аварии скорая завалилась на еще одну машину. Пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

Ранее шесть военнослужащих пострадали в автомобильной аварии под Белгородом.