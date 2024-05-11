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В сети появилось видео обрушения дома в городе Печора

Момент обрушения пятиэтажного дома в городе Печора попал на видео

Момент обрушения жилого дома в городе Печора, расположенном в Республике Коми, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Сыктывкар №1».

На кадрах видно, как обваливается стена здания и куски бетона начинают падать на землю. В этот момент мимо дома проходил как минимум один человек — но он стоял достаточно далеко, поэтому рухнувшие конструкции его не задели.

Днем 11 мая в городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Речь идет о здании по адресу Печорский проспект, 69.

После этого на место выехали сотрудники экстренных служб. Как рассказала одна из местных жительниц, в доме находится общежитие. По ее словам, граждане неоднократно жаловались на плохое состояние здания.

Впоследствии стало известно, что обвалившаяся часть дома была нежилой. Сейчас сотрудники оперативных служб выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

29 апреля в центре города Волгограда прохожих едва не придавило обвалившимся балконом одного из жилых домов. Инцидент произошел на улице Советской, с балкона расположенного здесь здания упала часть фасада. В этот момент мимо проходили мать с ребенком, которых чудом не задело.

Ранее в Дагестане водитель трактора по ошибке разбил стену дома.

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