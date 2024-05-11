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Командир спецназа «Ахмат» озвучил новые данные о потерях Украины в ходе СВО

Алаудинов: потери Украины в ходе СВО приближаются к 700 тысячам человек

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции приближаются к 700 тысячам человек. Такое мнение выразил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, запись размещена в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

В беседе с украинским пленным Владимиром Игнатенко Алаудинов заявил, что принявшие решение сдаться в плен военнослужащие ВСУ «получают второй билет в жизнь».

«Украинцы нам не враги, украинский народ нам не враги. Не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери. Ваши потери уже приближаются к безвозвратным около 700 тысячам [человек]», — сказал Алаудинов.

25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине за два года потери Украины составили 31 тыс. солдат. Цифры раненых и пропавших без вести президент Украины отказался назвать, сославшись на то, что Москва таким образом «узнает, сколько людей смогли выбраться с поля боя».

27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу озвучил иные данные о потерях украинской стороны. По его словам, за время специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 444 тыс. военнослужащих, а с начала этого года они теряют более 800 человек и 120 единиц вооружения в сутки.

Ранее офицер США призвал Украину пойти на переговоры, чтобы избежать полного поражения.

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Операция на Украине
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