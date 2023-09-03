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Фото

Северное сияние, мишки на лугу и гигантская Луна: лучшие фото российской природы

Телеканал «Моя планета» объявил победителей фотоконкурса «Россия — коллекция впечатлений»

Краснокнижная птица чомга, пушистые голубые песцы на Камчатке и мишки на лугу. Изгибы алтайской реки Чуи, сказочный лес в Мурманске, северное сияние и восход Луны в Якутии. Все это — лучшие кадры российских фотографов. Телеканал «Моя Планета» подвел итоги конкурса «Россия — коллекция впечатлений» и выбрал самые красочные снимки природы нашей страны.

В 2023 году на рассмотрение жюри поступило больше 2300 уникальных кадров от фотографов со всех уголков России. «Газета.Ru» эксклюзивно публикует 16 фотографий с конкурса.

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