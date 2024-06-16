Украинские подростки напали на сотрудника посольства США

В столице Украины трое 13-летних подростков забрызгали газовым баллончиком темнокожего молодого человека. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 13 июня в магазине «Одо-Маркет». По словам силовиков, дети действовали из хулиганских побуждений.

Пострадавший парень 1997 года рождения оказался работником службы безопасности посольства США в Киеве. Заведено уголовное дело, материалы дела переданы в ювенальную службу.

До этого в Киеве трое детей попали в больницу с отравлением гуманитарным шоколадом, в котором были обнаружены наркотические вещества. Один несовершеннолетний был направлен в реанимационное отделение.

В конце декабря 2023 года в Одессе сотрудники полиции задержали юношей, ранее призывавших «идти на Киев». Мальчишки говорили, что «украинцы — это русские», а сейчас идет война между миром духовным и миром теней, предлагали закидать здание городской мэрии яйцами и пройти «маршем гордости» на Верховную раду.

Ранее на Украине предложили наказывать детей уклонистов