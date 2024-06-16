Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер назвал причину популярности Фриске

Продюсер Бабичев назвал необычную внешность причиной популярности Фриске

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru, что причиной популярности певицы Жанны Фриске стали необычная внешность и голос.

Бабичев заявил, что Фриске заприметили в «Блестящих» именно благодаря нестандартной внешности и образу «на западный манер».

«Обычно таких красоток мы видели на обложках журналов», — отметил продюсер.

Бабичев считает, что Фриске не смогла полностью реализовать себя после ухода из «Блестящих» и начала сольной карьеры.

«По-моему, у нее один альбом в дискографии и успешные синглы, но потенциал намного больше», — рассказал Бабичев.

Жанна Фриске начала карьеру в группе «Блестящие» в 1996 году. В 2001 году, будучи в составе «Блестящих», выпустила дебютный сольный клип на композицию «Лечу в темноту». Через два года она ушла из коллектива. В 2005-м артистка выпустила дебютный сольный альбом «Жанна».

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

16 июня Сергей Лазарев опубликовал архивное видео совместного выступления с Жанной Фриске. В ролике Лазарев и Фриске исполняют цирковой номер в шоу «Звезды в цирке» в 2008 году. Артист признался, что любит и скучает по своей коллеге.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, когда певице поставят памятник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами