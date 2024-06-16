Продюсер назвал причину популярности Фриске

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru, что причиной популярности певицы Жанны Фриске стали необычная внешность и голос.

Бабичев заявил, что Фриске заприметили в «Блестящих» именно благодаря нестандартной внешности и образу «на западный манер».

«Обычно таких красоток мы видели на обложках журналов», — отметил продюсер.

Бабичев считает, что Фриске не смогла полностью реализовать себя после ухода из «Блестящих» и начала сольной карьеры.

«По-моему, у нее один альбом в дискографии и успешные синглы, но потенциал намного больше», — рассказал Бабичев.

Жанна Фриске начала карьеру в группе «Блестящие» в 1996 году. В 2001 году, будучи в составе «Блестящих», выпустила дебютный сольный клип на композицию «Лечу в темноту». Через два года она ушла из коллектива. В 2005-м артистка выпустила дебютный сольный альбом «Жанна».

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

16 июня Сергей Лазарев опубликовал архивное видео совместного выступления с Жанной Фриске. В ролике Лазарев и Фриске исполняют цирковой номер в шоу «Звезды в цирке» в 2008 году. Артист признался, что любит и скучает по своей коллеге.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, когда певице поставят памятник.