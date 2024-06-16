Нидерланды победили Польшу в первом туре Евро-2024

В матче 1 тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды обыграли Польшу.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе сборной Польши счет открыл Адам Букса. Он отличился на 16-й минуте. За Нидерланды отличился Коди Гакпо, сравняв счет на 29-й минуте поединка. На 83-й минуте Ваут Вегорст установил окончательный счет игры.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В группе D вместе с Нидерландами и Польшей выступают французы и австрийцы, которые проведут очный поединок 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Италия обыграла Албанию на Евро-2024.