Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры в Белоруссии, 7 марта 2022 года

«Статус Крыма определится за 10-15 лет»: о чем России и Украина могли договориться в 2022 году NYT опубликовала проект мирного договора между Россией и Украиной от 2022 года

Американская NYT опубликовала насколько версий проекта мирного договора между Россией и Украиной, который обсуждался весной 2022 года. По данным газеты, в марте Москва настаивала на признании российской принадлежности Крыма и добивалась снятия санкций, а Украина согласилась на нейтральный статус, но хотела защиты от союзников в случае повторного конфликта. Впоследствии стороны смогли договориться об определении статуса Крыма в течение 10-15 лет, однако прекратили переговоры из-за разногласий по гарантиями безопасности.

Американская газета The New York Times опубликовала полный проект мирного соглашения между Россией и Украиной, который стороны обсуждали в 2022 году, но так и не подписали.

NYT обнародовала две версии проекта — от 17 марта и 15 апреля 2022 года, — а также совместное коммюнике, согласованное на переговорах в турецком Стамбуле 29 марта. Документы газета получили от российских, украинских и европейских источников, их подлинность подтвердили участники и переговоров и лица, близкие к ним.

Версия от 17 марта

В первой версии договора Украина требовала для себя международных «гарантий безопасности» — союзники страны тоже должны были подписать договор и встать на защиту страны в случае «повторного нападения». Также Киев хотел сохранить «международно признанные границы» Украины.

В ответ Россия потребовала от участников сделки отменить санкции, введенные с 2014 года, и публично призвать другие страны пойти на аналогичный шаг. Украина при этом должна была признать российскую принадлежность Крыма и независимость Донецкой и Луганской народных республик (на тот момент Москва уже признала их независимость, но республики еще не вошли в состав РФ — референдум по этом вопросу состоялся только в сентябре 2022 года). Кроме этого, Украина должна была отказаться от идеи использовать топонимы в честь «украинских борцов за независимость» и «запретить с введением уголовной ответственности прославление и пропаганду в любой форме нацизма и неонацизма, нацистского движения и связанных с ним организаций».

Проект также содержал требование об ограничении численности ВСУ, в том числе техники, которую украинская армия может иметь в своем арсенале. Украинцы согласились с этим пунктом, но попросили увеличить лимиты. На личной встрече американские чиновники спросили украинских коллег, понимают ли они все детали сделки, так как это «одностороннее разоружение».

NYT пишет, что Польша опасалась давления на Украину со стороны Германии и Франции, так как эти страны якобы планировали убедить Киев подписать соглашение. Тогда президент Польши Анджей Дуда 24 марта встретился с лидерами НАТО в Брюсселе и спросил у них, кто подпишет проект договора от 17 марта. Однако никто из лидеров НАТО не высказался.

Встреча в Стамбуле

29 марта российская и украинская делегации встретились в стамбульском дворце на Босфоре. Как пишет NYT российская сторона была готова удовлетворить некоторые требования украинцев, так как они поддержали «украинскую модель нейтралитета и гарантий безопасности и уделили меньше внимания своим территориальным требованиям».

Согласно документу, статус Крыма определили бы в течение 10-15 лет, при этом Украина гарантировала не пытаться вернуть полуостров силой.

После составления финального договора Зеленский и Путин должны были встретиться лично, чтобы обсудить все территориальные нюансы.

«Возможные государства-гаранты: Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль», — говорится в документе. Эти страны должны были бы оказать Украине немедленную военную поддержку в случае нападения на страну.

Версия от 15 апреля

В фанальной версии участники переговоров договорились о нейтральном статусе Украины, при этом у нее оставалась возможность вступить в ЕС. Киев бы принял, что часть территорий находится под контролем Москвы, однако официально не признал бы их российскими.

Камнями преткновения стали вопросы об использовании Украиной оружия. Россия хотела серьезно ограничить дальнобойность ракет, которые может иметь ВСУ в своем арсенале. Украина же хотела ее увеличить, потенциально открывая себе возможность нанести удары как минимум по Крыму.

Однако самым спорным пунктом стала пятая статья, в которой говорилось про государства-гаранты, которые в случае необходимости должны были прийти на защиту Украины. Во время встречи в Стамбуле российская делегация потребовала, чтобы перед совершением каких-либо действий все государства-гаранты одобрили план. Украинской стороне это условие не понравилось, поскольку Россия также считалась государством-гарантом и могла бы наложить вето на любое военное вмешательство.

Это требование, по данным NYT, стало причиной отказа Украины от переговоров: как заявил предаставить украинской делегации, после внесения российской стороной этого изменения Киев «больше не был заинтересован в переговорах».