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В Подмосковье неизвестные устроили поножовщину на проезжей части

Baza: в подмосковном Одинцово мужчины устроили поножовщину на проезжей части

В подмосковном Одинцово произошла поножовщина между неизвестными мужчинами. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на очевидцев.

По их словам, двое злоумышленников гнались за своей жертвой в районе Можайского шоссе. Когда они догнали его, один из нападавших ударил его по голове, а второй начал наносить удары ножом в ногу пострадавшему.

Как сообщает Baza, после этого преступники скрылись. Потерпевший сейчас ждет приезда врачей скорой помощи. В Московской области объявили план «Перехват». Сотрудники МВД ищут синюю Lada, на которой скрылись нападавшие.

16 июня стало известно, что в Липецке двое мужчин устроили драку в стиле ММА и стрельбу во дворе жилого дома.

До этого в Волгоградской области выпускник школы попытался перерезать горло однокласснице на линейке в честь последнего звонка. 17-летний юноша напал на нее с перочинным ножом сразу после исполнения песни. На помощь девушке бросились одноклассники, они смогли оттащить злоумышленника.

Ранее сообщалось, что конфликт в российском баре закончился поножовщиной.

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