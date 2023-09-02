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Умер актер Алексей Янин. Ему было 40 лет

На 41-м году жизни скончался актер Алексей Янин

Восемь лет назад, в мае 2015 года, Алексей Янин перенес обширный инсульт, после чего оказался прикован к кровати. Все эти годы актер боролся с последствиями инсульта. За ним ухаживали его мать Ольга и отчим Николай, они перевезли его за город. Супруга актера Дарья Клюшникова (участница «Фабрики звезд») вместе с их общим сыном жили отдельно, но регулярно навещали артиста.

1 сентября Янина экстренно госпитализировали: у него случился приступ эпилепсии. Актера доставили в институт Склифосовского, однако спасти его не удалось.

Янин снимался во многих российских фильмах и сериалах: «Фурцева», «Все мужики сво…», «Я не вернусь», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «С.С.Д», «Дочки-матери». Кроме этого, он работал в Российском академическом Молодежном театре. Янин играл Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах».

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