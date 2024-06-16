Швейцария проведет дискуссии с РФ после конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти конфедерации проведут дискуссии с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке. Его слова приводит ТАСС.

«У нас регулярные контакты, наш посол (в Москве, — «Газета.Ru») открыт для диалога. Мы каждые две недели поддерживаем контакт с МИД и мы проведем дискуссии с Россией после конференции», — заявил Кассис.

Также он подчеркнул, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции, не может быть реализован без участия Российской Федерации.

«Мы не касались других проблемных вопросов, таких как территориальность, поскольку мы знаем, что находимся в более или менее полном тупике», — отметил глава МИД.

Итоговое коммюнике конференции по Украине подписали 79 стран из 91 участвовавших. Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, ОАЭ не подписали его. В итоговое коммюнике швейцарского саммита по Украине не вошел пункт с выводом войск.

Ранее Зеленский дал понять, что хочет видеть Россию на втором саммите мира.