Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцария проведет дискуссии с РФ после конференции по Украине

В МИД Швейцарии заявили, что проведут беседу с РФ после конференции по Украине

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти конфедерации проведут дискуссии с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке. Его слова приводит ТАСС.

«У нас регулярные контакты, наш посол (в Москве, — «Газета.Ru») открыт для диалога. Мы каждые две недели поддерживаем контакт с МИД и мы проведем дискуссии с Россией после конференции», — заявил Кассис.

Также он подчеркнул, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции, не может быть реализован без участия Российской Федерации.

«Мы не касались других проблемных вопросов, таких как территориальность, поскольку мы знаем, что находимся в более или менее полном тупике», — отметил глава МИД.

Итоговое коммюнике конференции по Украине подписали 79 стран из 91 участвовавших. Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, ОАЭ не подписали его. В итоговое коммюнике швейцарского саммита по Украине не вошел пункт с выводом войск.

Ранее Зеленский дал понять, что хочет видеть Россию на втором саммите мира.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами