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Французский политик заявил, что НАТО способствует эскалации конфликта на Украине

Французский политик Филиппо: НАТО способствует эскалации конфликта на Украине

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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X написал о том, что НАТО своими действиями ускоряет движение в сторону войны.

«Феноменальное ускорение движения к войне в последние дни благодаря ряду очень тревожных заявлений НАТО, которые остались совершенно незамеченными», — заявил он.

До этого Филиппо заявил, что Североатлантический альянс отказался от условий мирного урегулирования на Украине, предложенных президентом России Владимиром Путиным, поскольку желает прямого конфликта с Россией. По его словам, еще хуже, что в альянсе угрожают и заявляют о нахождении в состоянии высокой степени готовности нескольких сотен тысяч солдат. Такое развитие событий говорит о том, что в НАТО хотят войны, считает политик.

Ранее глава Пентагона заявил, что Путин «не вправе» ставить Украине условия о мире.

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