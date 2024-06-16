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В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми

В Нефтекамске из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с людьми

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Телеграм-канал «МЧС России»

В городе Нефтекамске, расположенном в Республике Башкортостан, остановилось колесо обозрения, на котором есть люди, в том числе дети. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 июня, в городском парке.

«Аттракцион оказался обесточен из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС. В двух кабинках колеса находятся шесть человек, из них три ребенка», — заявили в министерстве.

Там отметили, что спасатели использовали пожарную лестницу, чтобы передать им воду. Они также оказали психологическую помощь людям, застрявшим на колесе обозрения.

«Специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона», — добавили в ведомстве.

В конце мая сообщалось, что в Москве в игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона.

До этого посетители столичного парка ВДНХ застряли на колесе обозрения «Солнце Москвы».

Ранее в Астане мужчина залез на колесо обозрения и пытался спрыгнуть с него.

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