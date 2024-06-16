В Германии предложили помочь Украине с мобилизацией за счет украинских беженцев

Секретарь Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Германии Торстен Фрай призвал лишить украинских беженцев социальных выплат, чтобы помочь Украине с мобилизацией. Об этом сообщает медиагруппа Funke.

По мнению Фрая, выплаты беженцам из Украины «создают совершенно ложные стимулы».

Секретарь отметил, что Киев нуждается не только в вооружении, но и в солдатах, однако многие мужчины призывного возраста покинули страну. Фрай считает, что решение властей Украины прекратить предоставление консульских услуг военнообязанным украинцам, проживающим за границей, не заставит их вернуться назад, поскольку в Германии они получают социальные пособия, достаточные для безбедного существования.

Также Фрай выразил недовольство по поводу выплат пособий украинским женщинам, которые приехали в Германию. Он назвал недопустимой ситуацию, при которой большинство украинских женщин, которые нашли убежище в европейских странах, работают, а в Германии — нет.

ХДС/ХСС — крупнейшая оппозиционная фракция в нижней палате парламента Германии (бундестаге).

До этого в Европейском союзе предложили продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС.

Ранее власти Чехии запустили проект по возвращению беженцев на Украину.