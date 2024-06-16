Зеленский дал понять, что хочет видеть Россию на втором саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что рассматривает возможность участия России на втором саммите мира, который он ранее анонсировал. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Если Россия будет присутствовать на втором саммите, это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить войну. Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание этой войны», — сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина готова начать переговоры с Россией хоть завтра, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».

16 июня Зеленский анонсировал второй «саммит мира». По словам украинского лидера, уже есть страны, которые готовы принять вторую мирную конференцию по Украине. С ними начаты переговоры, добавил он.

До этого украинский лидер заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Мирная конференция по Украине состоялась в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток.

Ранее Медведев назвал участников саммита по Украине швейцарским «скотным двором».