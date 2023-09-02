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Герда и Лариса Ивановна: Елене Прокловой – 70

Актрисе Елене Прокловой исполнилось 70 лет

Проклова родилась в Москве в 1953 году. Кинодебют произошел очень рано: 12-летней девочкой она снялась в фильме «Звонят, откройте дверь» режиссера Александра Митты. После 11 класса с первой попытки поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова, а после окончания вошла в труппу МХАТа.

Маленькая Герда в «Снежной королеве», Лариса Ивановна в легендарном «Мимино», Таня Фешева в «Единственной», служанка Марсела в «Собаке на сене» – ее киновоплощения любят миллионы российских зрителей. Последняя работа актрисы – детектив «Призраки Замоскворечья», выпущенный в 2019 году.

Добилась успехов Проклова и на телевидении, в течение многих лет оставаясь ведущей программы про нетрадиционные методы лечения «Малахов+». Дважды принимала участие в реалити-шоу «Последний герой».

Жизнь и карьера заслуженной артистки РСФСР – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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