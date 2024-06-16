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Английские и сербские фанаты подрались перед матчем Евро-2024

Фанаты сборных Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024

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РИА Новости

Фанаты национальных команд Англии и Сербии устроили потасовку перед матчем Евро-2024, который состоится в Гельзенкирхене, передает The Guardian.

Инициатором потасовки стали фанаты английской сборной, которые напали на бар, где отдыхали сербские болельщики. После начала потасовки на место событий приехала полиция Гельзенкирхена. Английские болельщики скрылись с места происшествия.

Сборная Англии встретится с командой Сербии в воскресенье, 16 июня, эта игра начнется в 22:00 по московскому времени. В последний раз Англия играла с Сербией в 2003 году в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось о том, что фанатам из Англии могут запретить посещать матчи Евро-2024 из-за плохого поведения.

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