Муфтий ДУМ Ростовской области не знает, кто вел переговоры с захватчиками в СИЗО

Председатель Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию СМИ о том, что вел переговоры с заключенными, захватившими СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Он отметил, что утром проводил молитву в мечети по случаю праздника Курбан-Байрам, а о захвате заложников узнал позже в интернете.

«Нет, это не я был абсолютно, точно не я. Кто-то написал, что это я, но это абсолютно не так. Там фото есть, пусть установят, но это не я. Он не похож на меня. Мне чужие заслуги не нужно приписывать. Не знаю [кто вел переговоры]. Я молитву проводил в мечети, у нас же Курбан-Байрам сегодня утром был. Я даже не знал об этом, потом уже узнал после молитвы в интернете», — сказал он.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне. Позднее силовики провели штурм СИЗО, в результате которого все террористы были ликвидированы, а заложники освобождены. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Telegram-канал Shot сообщал, что изначально на переговоры в СИЗО-1 приехал начальник оперативного управления Александр Богма, однако позже он сам был взят в заложники. Отмечалось, что позже в СИЗО приехал имам ДУМ Ростовской области Мухаммед Бикмаев. По данным СМИ, он якобы просил захватчиков сложить оружие и отпустить заложников.

Ранее сотрудник прокуратуры объяснил, почему у заключенных в ростовском СИЗО были телефоны и флаги ИГ.