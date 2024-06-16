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Юноши избили женщину и двух мужчин в Волгограде из-за просьбы быть потише

В Волгограде юноши избили женщину и двух мужчин из-за замечания

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Depositphotos

В Волгограде группа молодых людей жестоко избила женщину и двух мужчин из-за просьбы быть потише. Об этом сообщает V1.ru.

По информации издания, инцидент произошел 14 июня у дома №26 на Кузнецкой улице. По словам родственницы пострадавших, она услышала крики и побежала на звук. Прибыв на место, она увидела лежащую без сознания свекровь, а также избитых мужа и свекра.

Муж женщины рассказал, что они сделали замечание компании молодых людей, которые шумели. После этого у них произошел словесный конфликт, а затем юноши напали на россиян. Отмечается, что нападавшие продолжали избивать женщину даже когда та уже упала.

В результате у женщины диагностировали переломы ребер, сотрясение мозга, а также множественные синяки и ссадины. У одного из избитых мужчин также диагностировали сотрясение мозга.

Один из нападавших скрылся до приезда правоохранителей. Остальных задержали, но отпустили через несколько часов.

Ранее мужчины устроили драку в стиле ММА и стрельбу во дворе жилого дома в Липецке.

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