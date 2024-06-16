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Врач назвала крупу, которая помогает снижать уровень холестерина

Диетолог Лазуренко: фитостеролы из гречневой крупы снижают уровень холестерина

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Гречневая крупа содержит вещества фитостеролы. Они конкурируют с холестерином за всасывание в кишечнике, а потому способствуют снижению его уровня в крови. Об этом сайту «Страсти» рассказала диетолог Наталья Лазуренко.

Гречка не содержит глютен, поэтому людям с его непереносимостью (целиакией) не нужно отказываться от этой крупы. Однако крупа может вызывать неприятные ощущения в животе (метеоризм, урчание, тяжесть) из-за содержащихся в ней сложных углеводов и клетчатки. Смягчить дискомфорт от употребления гречки может ее замачивание перед готовкой, отметила врач.

Кроме того, гречка содержит фитостеролы, способствующие снижению уровня холестерина. Также она богата витаминами группы B.

До этого диетолог Васильева назвала гречневую крупу самой полезной. Ее можно есть каждый день, отметила врач. Однако важно выбирать цельнозерновую крупу, которая прошла минимальную промышленную обработку. Также нужно избегать продуктов на основе гречки, которые содержат сахар или соль.

Ранее врач назвала две диеты, смягчающие системное воспаление.

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