Врач объяснил, кому показана российская вакцина против рака

Российские «вакцины» от рака будут назначать тем, у кого уже есть опухоль. Об этом рассказал телеведущий и врач Александр Мясников, сообщает Российская Газета.

Термин « вакцина» может ввести в заблуждение, объяснил врач. Препарат действительно стимулирует иммунную систему пациента, чтобы она распознавала и уничтожала рак. Но ее вводят не здоровым людям, а уже больным раком. Препарат должен не допустить ее роста и появления метастазов.

«Это работы из области иммуноонкологии, когда различными методами стараются уничтожить опухоль перенацеливанием собственного иммунитета пациента. Опухоль «прячется» от наших иммунных сил, она как бы окутана «плащом-невидимкой». И если сорвать этот «плащ», наш иммунитет увидит ее и станет уничтожать как инородное тело. Вот вакцина и направлена на то, чтобы указать иммунитету на врага», — рассказал Мясников.

Врач подчеркнул, что новый способ лечения рака — это действительно прорыв.

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