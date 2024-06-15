«Пациенты в тяжелом состоянии»: в Москве прекратят продажу тунца и лобио из-за ботулизма В Москве приостановили продажу ряда продуктов из-за подозрения на ботулизм

Несколько москвичей экстренно госпитализированы в связи с подозрением на ботулизм. По данным РЕН ТВ, в больницы попали 10 человек, Shot и Mash пишут о восьми случаях инфекции. При этом столичный Депздрав уточнил, что о массовом отравлении речи не идет, а ботулизм подозревают у четырех пациентов. Перед госпитализацией они ели лобио в вакуумной упаковке и консервированного тунца, Роспотребнадзор намерен приостановить продажу подозрительных продуктов.

Несколько человек госпитализированы в Москве с подозрением на ботулизм, в связи с произошедшим Роспотребнадзор приостановил продажу продукции, которая может быть источником инфекции, сообщило РИА Новости.

«Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ, по его данным, в больницы попали 10 человек. По данным канала, трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио (грузинское блюдо из фасоли) в вакуумной упаковке. По информации Telegram-канала «112», восемь человек находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом московский департамент здравоохранения уточнил, что о массовом отравлении речи не идет, а инфекцию подозревают у четырех пациентов.

«Никакого массового отравления в Москве нет. Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.

В столичном департаменте здравоохранения подчеркнули, что всем поступившим пациентам оказывают необходимое лечение. Специалисты добавили, что инфекционное заболевание не передается от человека к человеку, им можно заразиться только через употребление в пищу продуктов с ботулиническими микроорганизмами.

При этом Telegram-каналы Mash и Shot пишут, что отравились восемь человек.

В Ленобласти тоже ботулизм

ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи» в Telegram-канале сообщило, что в Ленинградской области также зафиксировали случай ботулизма, об этом стало известно 13 июня. Заболевший употребил в пищу покупные рыбные консервы, после чего у него появились боль в верхней части живота и рвота.

«Чаще всего к нему [ботулизму] приводит употребление домашних заготовок, а тут покупная консерва, которая должна пройти миллион обработок <...> Пациент сказал, что было помутнение сознания. Кстати, когда мы зашли в квартиру, он лежал в полной темноте, что натолкнуло меня на мысль о светобоязни», — сказала фельдшер Ульяна Белозерцева.

Медики настояли на госпитализации мужчины из-за подозрения на ботулизм. Через какое-то время состояние пациента ухудшилось, у него появились галлюцинации. Врачи приняли решение перевести мужчину в реанимацию, диагноз «ботиулизм» подтвердился.

Грибы, тушенка и соленая рыба

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что источником заражения в первую очередь могут стать продукты в герметичной упаковке с долгим сроком хранения, например, грибные консервы (если плоды были плохо промыты) и самодельная тушенка, так как в домашних условиях трудно уничтожить инфекцию, а также соленая жирная рыба.

«В домашних условиях незнакомые грибы не брать. Предпочтительнее — соленые грибы без герметичной упаковки, чем герметично упакованные, хорошо промывать, особенно пластинчатые грибы — грузди, свинушки, рыжики, которые солят, и в которые может попасть земля.

При долгом хранении, если на крышке есть малейшее вздутие, — категорически нельзя употреблять», — добавил специалист.

По словам Жемчугова, токсин разрушается при температуре +100°C в кислой среде. Он посоветовал готовить грибы с уксусом. Однако, если продукты были куплены в небезопасном месте, например, у продавцов у дороги, то не стоит рисковать.

«Даже того, что человек пробует один грибок — этого хватит, чтобы его погубить или сделать инвалидом. Надо их просто проварить в кастрюльке полчаса с кипячением, добавить уксус — ложечку чайную на литр, и все будет нормально», — сказал Жемчугов.

Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызываемое клостридиями, поражающее нервную систему. Человек может заболеть, если будет питаться некачественными продуктами или плохо обрабатывать пищу перед употреблением. Консервированные заготовки — идеальная среда для клостридий, которые размножаются в безвоздушном пространстве и вырабатывают яд — ботулотоксин. У зараженного появляются головная боль, тошнота, рвота, ему сложно глотать, говорить и дышать, появляются нарушения зрения и мимики, может быть паралич.