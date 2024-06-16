Ученые выяснили, почему некурящим может быть сложнее избавиться от рака легкого

У некурящих пациентов с раком легкого в опухолях часто присутствуют мутации, которые снижают эффективность лечения. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, могут объяснить, почему у многих некурящих людей с раком легкого часто меньше шансов на выздоровление.

Курение — главный фактор риска рака легкого. Однако рак легкого — пятая по значимости причина летального исхода в мире у некурящих людей. Наиболее распространенная мутация при немелкоклеточном раке легкого затрагивает ген EGFR. Она позволяет раковым клеткам быстрее расти и обнаруживается примерно у 10-15% больных. Особенно часто она встречается у некурящих людей. Лекарства, нацеленные на мутацию в гене EGFR, доступны более 15 лет. Однако многие пациенты не реагируют на них по неизвестной причине.

В новом исследовании ученые повторно проанализировали данные предыдущей работы. Они обнаружили, что лечение было эффективно для всех пациентов с мутацией в EGFR. Однако если у пациента дополнительно была мутация в гене p53, рак был устойчив к терапии.

Ученые создали мышей с мутациями сразу в EGFR и p53. Они обнаружили, что эти мутации привели к удвоению всех хромосом в клетках рака. Именно это сделало их устойчивыми к терапии. Ученые считают, что пациентам с двумя выявленными мутациями может быть показано более интенсивное лечение, в том числе в сочетании с химиотерапией.

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