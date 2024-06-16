Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, почему некурящим может быть сложнее избавиться от рака легкого

Nature: две мутации ухудшают прогноз у некурящих людей с раком легкого

close
100%
Shutterstock

У некурящих пациентов с раком легкого в опухолях часто присутствуют мутации, которые снижают эффективность лечения. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, могут объяснить, почему у многих некурящих людей с раком легкого часто меньше шансов на выздоровление.

Курение — главный фактор риска рака легкого. Однако рак легкого — пятая по значимости причина летального исхода в мире у некурящих людей. Наиболее распространенная мутация при немелкоклеточном раке легкого затрагивает ген EGFR. Она позволяет раковым клеткам быстрее расти и обнаруживается примерно у 10-15% больных. Особенно часто она встречается у некурящих людей. Лекарства, нацеленные на мутацию в гене EGFR, доступны более 15 лет. Однако многие пациенты не реагируют на них по неизвестной причине.

В новом исследовании ученые повторно проанализировали данные предыдущей работы. Они обнаружили, что лечение было эффективно для всех пациентов с мутацией в EGFR. Однако если у пациента дополнительно была мутация в гене p53, рак был устойчив к терапии.

Ученые создали мышей с мутациями сразу в EGFR и p53. Они обнаружили, что эти мутации привели к удвоению всех хромосом в клетках рака. Именно это сделало их устойчивыми к терапии. Ученые считают, что пациентам с двумя выявленными мутациями может быть показано более интенсивное лечение, в том числе в сочетании с химиотерапией.

Ранее россиянам рассказали, как работает препарат против рака со 100%-й эффективностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами