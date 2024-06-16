В ростовском СИЗО начались обыски после инцидента с захватом заложников

В следственном изоляторе, где утром 16 июня террористы взяли в заложники сотрудников УФСИН, начались обыски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, силовики ищут у заключенных предметы, которые, согласно правилам, им запрещено иметь при себе.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. В ходе штурма террористов ликвидировали, а заложников освободили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как писал Telegram-канал Shot, по одной из версий следствия, ликвидированным в ходе штурма преступникам могли дать телефоны и доступ к мобильной связи другие арестованные, у которых уже ранее был налажен контакт в СИЗО.

Ранее стало известно, что может стать с делами преступников из СИЗО в Ростове.