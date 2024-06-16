Булыкин рассказал о влиянии Мбаппе на результаты Франции

Знаменитый отечественный футболист Дмитрий Булыкин, экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», ряда иностранных клубов, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, а также сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, в чем главный козырь сборной Франции, а также назвал и второго главного фаворита чемпионата Европы по футболу.

«У Франции главный козырь – Мбаппе, который может из момента создать гол. И сами по себе составы, конечно, Франции и Англии на бумаге очень сильные. Но футбол непредсказуем, и может случиться все что угодно. А так, французы и англичане должны быть в финале», — считает Булыкин.

Сборная Англии выступит на турнире в Германии в группе С, где ее соперниками будут Словения, Дания и Сербия, с которой команда Гарета Саутгейта проведет первый матч. Франция в группе D померяется силами с Нидерландами, Польшей и Австрией. В первом матче в этом квартете Нидерланды одержали волевую победу над поляками со счетом 2:1. В плей-офф из каждой группы выйдут две лучшие команды, а также в 1/8 финала пробьются четыре лучших из шести сборных, занявших третьи места.

Ранее голкипер сборной Нидерландов Вербрюгген стал самым молодым вратарем на Евро за 60 лет.