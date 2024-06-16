Мбаппе: экстремисты находятся у ворот власти во Франции

Французский футболист Килиан Мбаппе заявил, что у ворот власти во Франции находятся экстремисты, передает Madrid Universal.

«Экстремисты находятся у ворот власти. У нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Я призываю всех молодых людей пойти и проголосовать, чтобы осознать всю важность ситуации», — сказал Мбаппе.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. В прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Ранее Мбаппе побил рекорд Зинедина Зидана.